Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории

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Россия должна обеспечить прекращение кибератак, которые, по мнению властей США, проводятся с ее территории. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", – передает слова Блинкена сайт Госдепа.

Госсекретарь заявил, что властям и частному сектору США стоит укрепить защиту от нападений хакеров. При этом Блинкен призвал страны по всему миру не укрывать преступников, которые проводят кибератаки.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.

В данный момент работа трубопровода полностью восстановлена.