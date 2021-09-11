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Политика

16:54

Россия готова к возобновлению диалога по антитеррору с США – посол РФ в Вашингтоне

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября 2001 года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности российской стороны к возобновлению двустороннего диалога с США по антитеррору.

"В истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чем не повинных граждан. В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 годы теракты в Санкт-Петербурге", – отметил Антонов.

Дипломат выразил надежду на то, что такие контакты в дальнейшем будут лишь укрепляться "и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годы".

Посол подчеркнул, что в целях безопасности всего человечества странам необходимо отбросить имеющиеся разногласия.

"Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры, и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", – убежден Антонов.

Дипломат добавил, что в текущей реальности угроза терроризма сохраняется, несмотря на все предпринимаемые усилия.

"Твердо убеждены в том, что победить это зло можно только сообща – как говорится, всем миром, без пресловутой политизации и "двойных стандартов", – заключил посол.

В канун годовщины терактов 11 сентября Секретная служба США опубликовала новые кадры с места происшествия, предоставленные сотрудниками спецслужб. Снимки пообещали публиковать в течение нескольких дней в Twitter-аккаунте Секретной службы.

В США объявили дни памяти в связи с 20-летием терактов 11 сентября

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