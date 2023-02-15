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13:15

Безопасность

Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

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Бомбардировщики Ту-95МС провели плановый полет над Чукотским и Охотским морями. Кадры опубликовало Минобороны России.

Общая продолжительность полета составила более семи часов. Их сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве уточнили ,что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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