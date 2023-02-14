Сын Трампа заявил, что США отвлекают внимание от взрывов на "Северных потоках"

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Сын бывшего американского президента Дональд Трамп – младший заявил, что ситуация с появлением неопознанных летающих объектов в небе над США отвлекает внимание от расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению Трампа-младшего, власти США, распространяя сведения о летательных аппаратах, сознательно переключают внимание общественности.

"Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против РФ", – заявил сын экс-президента Штатов.

К своей публикации в социальной сети Дональд Трамп-младший также прикрепил коллаж с фразой: "Штаты подорвали "Северный поток".

Ранее аналогичное мнение высказал бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден. По его мнению, паника в связи с неопознанными летающими объектами над американской территорией призвана отвлечь от диверсий на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

В начале февраля американские военные сбили над территорией США аэростат, принадлежавший КНР. Позднее в Госдепе сообщили, что на борту летательного аппарата было шпионское оборудование. Впоследствии сообщалось о некоторых других сбитых летательных средствах неопознанного происхождения.



Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

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