Минобороны РФ показало кадры полета ракетоносцев Ту-160 над Арктикой

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России совершили десятичасовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов", – говорится в сообщении ведомства.

В российском оборонном ведомстве заверили, что все полеты самолетов ВКС РФ осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее военное ведомство РФ опубликовало кадры ударов по технике Вооруженных сил Украины новыми высокоточными боеприпасами. На первых кадрах продемонстрирован контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту, на последующих – удар по одиночному объекту ВСУ на дальнем расстоянии.

До этого на видеокадрах, размещенных Минобороны РФ, был показан пуск ракеты "Искандера" по украинской инфраструктуре. Ракета неуязвима для ПВО противника и может уничтожить скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Также в арсенале "Искандера" есть крылатые ракеты, которые летят на сверхнизкой высоте и огибают рельеф местности.



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