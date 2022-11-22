Минобороны РФ показало кадры ракетных ударов Су-25 по военным позициям ВСУ

Минобороны РФ показало кадры военных ракетных ударов Су-25 ВКС России по военным объектам и позициям ВСУ в своем телеграм-канале

На кадрах запечатлены парные пуски летательных аппаратов. После применения ракет военнослужащие выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром.

По данным оборонного ведомства России, результатом нанесенных ударов стало уничтожение укрепленных полевых позиций, а также бронетехники ВСУ.

Ранее МО РФ показало кадры работы самолетов Су-35С. В министерстве подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВС Украины.

До этого Минобороны опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" в ходе специальной военной операции на Украине. Высокой точности ударов удалось достичь благодаря встроенной в РСЗО системе ГЛОНАСС.



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