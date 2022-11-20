Украинские власти сообщили о старте "добровольной эвакуации" из Херсона

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о старте "добровольной эвакуации" местных жителей с районов Херсонской области. Об этом сообщает издание "Укринформ".

По словам Верещук, Украина взяла на себя все расходы и ответственность, связанные с мероприятиями по эвакуации. Она утверждает, что каждый житель может выбрать более безопасные регионы, а страна обеспечит их проживание, медобеспечение и прочее.

Уточняется, что правобережная территория Херсонской области сейчас находится под контролем ВСУ.

Верещук добавила, что во время посещения Херсона она пообщалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не способны самостоятельно покинуть область. Власти Украины хотят провести вывоз жителей через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за наступления ВСУ. Позже, 9 ноября, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска России и организовать оборону на левом берегу Днепра.

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