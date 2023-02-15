Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Фото: Минобороны России

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили патрулирование над Чукотским и Охотским морями. Об этом заявили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", – приводит РИА Новости слова ведомства.



Их сопровождали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

По данным пресс-службы Минобороны, пилоты дальней авиации на регулярной основе проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты совершаются в соответствии с международными правилами.

Во вторник, 14 февраля, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Кроме того, два ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России выполнили десятичасовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Ранее Североамериканское командование ПВО заявило о перехвате четырех самолетов, принадлежащих России, которые якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски. Там добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски не рассматриваются как угроза или провокация.

МО РФ показало кадры полета ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря

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