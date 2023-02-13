Китайские аэростаты регулярно заходят в воздушное пространство Тайваня – СМИ

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Власти Тайваня сообщают, что китайские аэростаты регулярно входят в воздушные границы региона. Об этом со ссылкой на тайваньских чиновников пишет газета Financial Times.

"Они вторгаются очень часто, последний раз – несколько недель назад", – заявил собеседник издания.

Другой чиновник сообщил, что аэростаты со стороны Китая прилетают примерно раз в месяц. По его словам, они летают на высоте порядка 6 километров.

Власти Тайваня утверждают, что полезная нагрузка аэростатов и их размер превышают параметры обычных метеозондов. Согласно материалам издания, аэростаты, входящие в воздушное пространство Тайваня, используются армией Китая.

В издании подчеркивают, что полеты китайских аэростатов вокруг Тайваня осуществляются на фоне предположений о возможной военной операции КНР на острове в ближайшие годы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сценарий украинского конфликта может повториться в Азии в виде противостояния между Китаем и Тайванем. Он отметил, что Китай продолжает наращивать боевую мощь, пытается взять под контроль Южно-Китайское море и регулярно угрожает Тайваню.

До этого генерал США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с КНР в 2025 году. По его мнению, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году.

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