Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Строительство электродепо "Южное" в Братееве завершат до конца 2023 года. Оно возьмет на себя обслуживание составов Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе встречи.

Он также отметил, что в Братееве появится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро. Данное электродепо позволит запустить процесс полного обновления поездов в столице.

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