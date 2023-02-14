Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе", – говорится в сообщении.

Как уточняет Кремль, в процессе обсуждения данного вопроса Путин и Алиев пришли к выводу о безусловном выполнении комплекса договоренностей РФ, Азербайджана и Армении.

Вместе с тем лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию общих проектов в транспортной и энергетической отраслях.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. Вместе с тем Путин и Лукашенко договорились определить дату дальнейшей очной встречи.



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