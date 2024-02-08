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08 февраля, 16:45

Спорт

Китайские спортсмены приедут на "Игры будущего" в Россию

Китайские спортсмены приедут на "Игры будущего" в Россию

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Китайские спортсмены приедут на "Игры будущего". Это председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 8 февраля.

Также лидеры России и Китая выразили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике. В 2023 году поставки российского энергосырья в Китай побили все рекорды. Второе место по объему экспорта заняла сельскохозяйственная продукция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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