Трамп допустил сохранение санкций против России до окончания конфликта на Украине

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Новый президент США Дональд Трамп допустил сохранение санкций против России до окончания украинского кризиса. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможном снятии ограничений, республиканец добавил, что предпочитает слово "тарифы" вместо санкций.

"Слово "тарифы" намного лучше, потому что оно укрепляет доллар. Я считаю, что тарифы более эффективны", – отметил Трамп.

Ранее сенатор Марко Рубио, занявший пост госсекретаря США при Трампе, допустил отмену антироссийских санкций во время президентства республиканца. По его словам, такой шаг может сыграть довольно важную роль в потенциальных переговорах по завершению конфликта на Украине.

Между тем в Кремле не ожидают коренных изменений санкционной политики во время президентства Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям.