В США одобрили кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

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Комитет по международным делам сената США одобрил сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Рубио стал первым из ключевых назначенцев в новой администрации президента США Дональда Трампа. Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты конгресса. В случае одобрения он станет первым латиноамериканцем, занявшим пост госсекретаря США.

Рубио известен жесткими взглядами на Китай, Кубу, Венесуэлу и Иран. Он неоднократно заявлял о необходимости усиления американских позиций в Арктике, защиты Панамского канала от возможного влияния Китая, а также о поддержке НАТО. Кроме того, политик выступает за дипломатичный подход в вопросе окончания конфликта на Украине.

Ранее Рубио в интервью американским СМИ заявил, что допускает отмену антироссийских санкций во время президентства Трампа.

По его словам, такой шаг может сыграть довольно важную роль в потенциальных переговорах по завершению конфликта на Украине, поскольку крайне сложно достичь мирного соглашения без каких-либо рычагов давления за пределами военных возможностей.