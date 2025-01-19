Медведев заявил, что нормализация отношений России и США займет десятилетия

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Решения уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена еще долго будут влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что администрация Байдена "сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам" в американо-российских отношениях. Так, по его мнению, "вредоносные закладки байденовских решений" еще долго будут сказываться на взаимодействии Москвы и Вашингтона.

"А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще", – заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что после завершения гибридной войны Запада против РФ Москве следует игнорировать США. По его словам, в ближайшие 100 лет Россия не сможет "дружить" с Соединенными Штатами.

Также зампред Совбеза РФ обвинил Европу в том, что она стала главным оплотом русофобии в мире, сорвав стамбульские переговоры, введя санкции и кормя "всех самых оголтелых демонов войны".