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После завершения гибридной войны Запада против России следует игнорировать США, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Тут все просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну", – отметил он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Россия, по словам Медведева, может простить те "слабые страны", которые подверглись давлению "англосаксов" и приняли участие в антироссийской истерии. Речь идет о некоторых странах Азии и Латинской Америки.

Также он обвинил Европу в том, что она стала главным оплотом русофобии в мире, сорвав стамбульские переговоры, введя санкции и кормя "всех самых оголтелых демонов войны".

"Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе", – отметил Медведев.

Зампред СБ РФ также обратил внимание на погромщиков и мигрантов, которые творят бесчинства на улицах ЕС. Он напомнил, что норвежское судно отказалось принять на борт тонущих российских моряков с корабля Ursa Major, поэтому такое прощать нельзя, добавил Медведев, процитировав Библию.

Между тем Владимир Путин напомнил, что президент США Джо Байден еще в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет. Так он ответил на заявление избранного президента Штатов Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине может быть заморожен в случае отсрочки вступления Киева в Альянс на 10–20 лет.

