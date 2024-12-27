NYT: партнеры США наращивают торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины

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Страны Европы не могут или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, принося Москве значительные доходы. Об этом пишет газета New York Times.

В материале также отмечается, что крупнейшие страны Европы не сумеют нарастить производство вооружений до уровня, который компенсирует возможное сокращение американской военной помощи Украине.

"Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – указано в материале.

Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками. В материале отмечается, что внешняя политика Байдена заключается в безусловной поддержке "несовершенных партнеров" США, что приводит к рискам эскалации, а также финансовому и репутационному ущербу для самих Штатов. Альянсы США остаются "нестабильными" и могут столкнуться с новыми вызовами, указано в статье.

Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники.

Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

