Путин сообщил, что Байден предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО

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Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет еще в 2021 году. Об этом российский лидер заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, что в команде избранного президента Штатов Дональда Трампа заявляют, что конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО на 10–20 лет.

Путин отметил, что знает об этом, поскольку это не тайна.

"Еще в 2021 году действующий президент Байден предложил мне именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова", – сказал президент.

СМИ писали, что администрация Байдена не станет поддерживать стремление Украины получить приглашение в НАТО. Это объясняется уверенностью ее представителей в том, что принятое решение будет отменено Трампом.

Путин ранее заявил, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.

