Трамп пригрозил ХАМАС ликвидировать всех, кто не покинет сектор Газа

ХАМАС получило предупреждение от президента США Дональда Трампа. Он потребовал от палестинского движения немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, или все, кто там находится, будут ликвидированы.

За время, пока в секторе Газа действовал режим прекращения огня, с середины января до марта, палестинские группировки освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. Израиль отпустил из своих тюрем более 1,5 тысячи палестинцев.

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