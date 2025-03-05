Axios: США проводят непубличные переговоры с ХАМАС по завершению конфликта

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Администрация главы Белого дома Дональда Трампа проводит тайные прямые переговоры с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения американских заложников и возможности сделки по завершению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, США на переговорах представляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер. Встречи проходили в Дохе в последние недели.

В СМИ уточнили, что Вашингтон консультировался с Израилем по поводу переговоров, однако еврейское государство узнало о деталях диалога от других источников. Вместе с тем пока никакой договоренности не было достигнуто.

Ранее Израиль согласился на предложенный США новый план временного перемирия в секторе Газа, по которому режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха.

При этом в ХАМАС обвинили израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Движение отметило, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности.

Позже армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США.

