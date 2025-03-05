NYT: Трамп отказался отменить решение о прекращении помощи Украине

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Американский президент Дональд Трамп отказался отменить свое решение о прекращении военной помощи Украине, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The New York Times (NYT).

"Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой крупной помощи Украине", – уточнили журналисты.

Один из высокопоставленных чиновников США в беседе с The Wall Street Journal заявил, что пауза будет продолжаться так долго, пока Трамп не убедится в действительности намерений украинского лидера Владимира Зеленского о начале переговоров с РФ.

Президент США ранее указывал о готовности Зеленского сесть за стол переговоров. Кроме того, "мощные сигналы" к мирному обсуждению поступают и от России, уточнял лидер Штатов.

Российский эксперты, оценивая слова Трампа, считают, что со стороны Вашингтона уже в ближайшее время не исключены какие-то серьезные подвижки вроде смягчения санкций или возобновления работы дипломатических служб.

Готовность украинского президента сесть за стол переговоров положительно оценили и в Москве. Но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что есть нюанс, связанный с правовым запретом Зеленского на проведение переговоров с РФ.

