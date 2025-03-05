ВС РФ заняли лесополосу в 1,5 км вдоль Осколького водохранилища в Харьковской области

Российские войска продвинулись в Харьковской области вдоль Осколького водохранилища. ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 километра и продвинулись по направлению к Новой Кругляновке на примерно 600 метров.

Как сообщает Минобороны РФ, российские военные также ведут активные действия в Херсонской и Запорожской областях. Бойцы группировки "Днепр" наносят поражение живой силе и технике противника.

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