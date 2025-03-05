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05 марта, 11:30

Политика

ВС РФ заняли лесополосу в 1,5 км вдоль Осколького водохранилища в Харьковской области

ВС РФ заняли лесополосу в 1,5 км вдоль Осколького водохранилища в Харьковской области

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Российские войска продвинулись в Харьковской области вдоль Осколького водохранилища. ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 километра и продвинулись по направлению к Новой Кругляновке на примерно 600 метров.

Как сообщает Минобороны РФ, российские военные также ведут активные действия в Херсонской и Запорожской областях. Бойцы группировки "Днепр" наносят поражение живой силе и технике противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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