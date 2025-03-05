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05 марта, 07:15

Политика

Трамп назвал конфликт на Украине безумием, которое необходимо остановить

Трамп назвал конфликт на Украине безумием, которое необходимо остановить

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Трамп выступит перед конгрессом США вечером 4 марта

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине безумием, которое необходимо остановить. Он заявил об этом в своем выступлении перед сенатом и конгрессом США.

По словам Трампа, он получил сигналы от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Также американский лидер получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского, в котором сообщается о готовности сесть за стол переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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