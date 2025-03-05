Президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине безумием, которое необходимо остановить. Он заявил об этом в своем выступлении перед сенатом и конгрессом США.

По словам Трампа, он получил сигналы от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Также американский лидер получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского, в котором сообщается о готовности сесть за стол переговоров.

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