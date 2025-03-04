Белый дом назвал темы, с которыми Трамп выступит 4 марта

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Президент США Дональд Трамп в рамках международной повестки расскажет конгрессу о планах по завершению конфликта на Украине и возвращению заложников из сектора Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он собирается (Трамп. – Прим. ред.) выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит", – подчеркнула представитель Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома также указала, что только Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Киеву.

Ранее Трамп заявлял, что США желают скорейшего завершения боев на Украине и не заинтересованы в затягивании конфликта. При этом американский лидер по-прежнему настаивает на прекращении военных действий на Украине, несмотря на сорванную сделку по украинским ресурсам. Глава Белого дома также рассказал, что затронет тему сделки в выступлении, которое он планирует дать перед конгрессом США вечером 4 марта.

Вместе с тем Трамп допустил возможность прекращения военной поддержки Украины. Кроме того, как подчеркнул Трамп, он считает, что Россия стремится к заключению сделки по урегулированию кризиса на Украине.

