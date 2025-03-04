Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: американцы устали финансировать украинский конфликт

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американские граждане устали выделять средства на оборону Украины и финансировать ее конфликт с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox Business.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп хочет, чтобы президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. <...> США и американские граждане устали финансировать эту войну", – высказалась она.

Ливитт отметила, что в Белом доме считают, что Зеленский на данный момент не хочет заключения мира. Она добавила, что 28 февраля тот был близок к заключению сделки по полезным ископаемым, которая могла бы помочь украинской экономике, но в ходе спора с Трампом он "ставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего".

Перепалка Трампа и Зеленского произошла 28 февраля перед подписанием сделки между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США.

По версии американских журналистов, ссора в Белом доме может стать переломным моментом в истории украинского конфликта, знаменуя конец коллективного Запада.

