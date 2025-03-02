Бастрыкин: наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада, Германия

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Наиболее смертоносное оружие формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают из Великобритании, Канады, Германии и Италии. Об этом в интервью ТАСС высказался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство и Минобороны документируют факты поставок украинской армии иностранного оружия и прочей техники. Опасное оружие Киеву также поставляют Румыния, Эстония и ряд других государств, подчеркнул Бастрыкин.

По его данным, из Европы на Украину привозят крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, а также танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны.

Вместе с тем ВСУ передают беспилотники. Украинские военные массово задействуют их не только в ходе боевых действий, но и при осуществлении атак на гражданские объекты.

При этом, по мнению Бастрыкина, ответственность за гибель российских мирных граждан от атак ВСУ должны нести политики европейский стран. Он пояснил, что именно они принимают решения о поставках вооружения на Украину.