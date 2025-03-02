Бастрыкин заявил об ответственности европейских политиков за гибель россиян от атак ВСУ

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Политики европейский стран должны нести ответственность за гибель российских мирных граждан от атак ВСУ, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мы знаем, что они (европейские политики. – Прим. ред.) принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны", – подчеркнул глава СК.

До этого Бастрыкин отмечал, что украинские войска атаковали 34 российских региона, которые находятся вне зоны СВО, с февраля 2022 года. По его словам, для этого ВСУ применяют в том числе западное оружие: тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотники.

По данным СК, в результате украинских атак в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Кроме того, различные ранения получили еще 2 980 человек, из них 169 детей. Глава СК подчеркнул, что следователи расследуют уголовные дела по всем указанным фактам.