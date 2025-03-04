Трамп допустил возможность прекращения военной поддержки Украины

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может перестать оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы еще посмотрим, что произойдет. Сейчас многое меняется, переговоры идут, и в ближайшее время мы увидим, в каком направлении будет двигаться этот процесс", – ответил он на вопрос о возможности прекращения военной поддержки Киева.

Трамп также подчеркнул, что считает, что Россия стремится к заключению сделки по урегулированию кризиса на Украине. При этом, по мнению американского лидера, тот, кто выступает против сделки, может "не задержаться надолго". Кроме того, Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия продлятся еще годы, и выразил уверенность в том, что украинский народ хочет мира.

Перепалка на повышенных тонах у лидеров стран произошла на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Трамп заявил, что Зеленский неуважительно относится к США и "заигрывает с третьей мировой войной".

В результате президента Украины и прибывшую с ним команду попросили удалиться из Белого дома, а пресс-конференция по итогам встречи была отменена. Также не состоялось подписание соглашения по природным ресурсам, ради которого в Вашингтон прилетел украинский лидер.

Трамп указал на то, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине, поэтому сторонам будет трудно вести переговоры в такой манере.