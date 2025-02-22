Собянин сообщил, что на ВДНХ появится 25 детских площадок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В течение ближайших четырех лет на территории ВДНХ появятся 25 уникальных детских площадок для игр, развития и обучения, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Планируется, что их выполнят в стиле исторических павильонов ВДНХ и они будут связаны с действующими экспозициями. Так, на площадке "Космос", которая будет расположена возле музейного комплекса "Буран" и центра "Космонавтика и авиация", дети смогут представить себя покорителями космоса в модуле "Марсопорт".

Также новое игровое пространство появится в зоне "Новое мышление" и будет располагаться рядом с инновационно-образовательным комплексом "Техноград". Планируется, что там установят винтовые горки и полосу препятствий, с помощью которой дети смогут проверить свою ловкость и расширить кругозор за счет научного контента.

Вместе с тем на ВДНХ будет открыта площадка "Природа". Она расположится у эколого-просветительского центра "Цветоводство". На ней можно будет поиграть в канатной "паутине" и с помощью интерактивных лабораторных колб узнать новое об окружающем мире.

Планируется, что в 2025 году работы начнутся уже на первых пяти объектах.

Ранее Собянин принял стратегию развития ВДНХ до 2030 года. В частности, там планируется создать гостиничный комплекс и теннисные корты. Специалисты воплотят на территории Выставки лучшие идеи ландшафтной архитектуры.