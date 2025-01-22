Сергей Собянин назвал стратегические цели развития ВДНХ до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял стратегию развития ВДНХ до 2030 года. По словам мэра столицы, восемь из десяти приезжающих в Москву людей посещают Выставку.

На протяжении предыдущего десятилетия власти города занимались возрождением ВДНХ. На сегодняшний день площадка стала центром отдыха, культуры, туризма и инноваций.

"Реставрационные работы еще идут, но уже настало время переходить на новый уровень развития. Теперь мы можем уделить больше внимания гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, на ВДНХ планируется создать гостиничный комплекс и теннисные корты. Специалисты воплотят на территории Выставки лучшие идеи ландшафтной архитектуры.

Конгрессно-выставочный центр "ВДНХ ЭКСПО", к строительству которого приступили в прошлом году, будет главной профильной площадкой страны, а музейный город – основным культурно-просветительским кластером России.

Помимо этого, город намерен развивать ВДНХ в качестве всесезонной и круглосуточной развлекательной площадки, добавил градоначальник. К примеру, на Выставке появятся собственные фестивали, а количество аттракционов в парке "Орион" вырастет более чем в три раза.

В 2024 году гостями музейного города ВДНХ стали 4 миллиона человек. Это на 60% больше, чем в 2023 году. Музейно-выставочный кластер состоит из свыше 30 объектов. В прошлом году специалисты продолжили реставрационные работы исторических павильонов, а также создали новые пространства, предназначенные для образования и отдыха.

Ранее сообщалось, что на катке ВДНХ проведут первый в 2025 году сеанс ночного катания. Ближайший состоится с 25 на 26 января. Первые 300 посетителей смогут покататься на коньках с подсветкой, которые будут выдавать сотрудники пункта проката № 1.