Минэнерго Украины заявило о масштабном ударе по энергетической инфраструктуре

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Массированные удары были нанесены по энергетическим и газовым объектам Украины. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пост главы украинского Минэнерго Германа Галущенко в соцсетях.

Он предупредил, что ситуация с украинской энергосистемой может меняться из-за случившегося.

По словам Галущенко, 7 марта взрывы фиксировались в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. Свидетели атак также заявляли о ракетных ударах в Ивано-Франковске, Тернополе, и Харькове.

При этом часть Тернополя осталась без электричества, о чем сообщили местные жители в соцсетях.

В конце февраля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, включая газовые и энергетические.

По данным Минобороны РФ, удары по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, были нанесены с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования.

