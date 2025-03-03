Депутат Рады Безуглая подтвердила гибель военных ВСУ от удара "Искандером"

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила ликвидацию украинских военных в результате российского удара по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По данным парламентария, удар был нанесен во время построения личного состава. Она обратила внимание, что в результате произошедшего никто из руководства ВСУ не был наказан, в том числе главком Александр Сырский.

Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 украинских боевиков, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по военному полигону "Новомосковский", где тренировались военные 157-й механизированной бригады ВСУ.