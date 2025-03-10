ПВО за ночь сбила 9 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами в ночь на 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 3 дрона были перехвачены над территорией Самарской области, 2 БПЛА удалось сбить над территориями Воронежской и Орловской областей.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.

Вечером 9 марта ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. В этот момент на месте происшествия находились десятки мирных жителей, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

По данным СМИ, жертвами атаки стали три человека. Один человек умер по пути в больницу, еще двое погибли на месте. При этом детей среди пострадавших нет.