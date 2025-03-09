ТАСС: три человека стали жертвами удара ВСУ по рынку в Херсонской области

09 марта, 22:26Происшествия
Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Херсонской области
Три человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
"Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте", – сказал собеседник агентства.
ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях вечером 9 марта. По словам главы региона Владимира Сальдо, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей. В результате происшествия многие пострадали.
Позже появилась информация, что один человек погиб при ударе ВСУ по рынку. Предварительно, детей среди пострадавших нет.