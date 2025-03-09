ТАСС: три человека стали жертвами удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Херсонской области

Три человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте", – сказал собеседник агентства.

ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях вечером 9 марта. По словам главы региона Владимира Сальдо, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей. В результате происшествия многие пострадали.

Позже появилась информация, что один человек погиб при ударе ВСУ по рынку. Предварительно, детей среди пострадавших нет.