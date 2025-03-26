Песков назвал мораторий на удары по энергообъектам "хорошим продвижением вперед"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мораторий на удары по энергообъектам России и Украины является хорошим продвижением вперед благодаря конструктивным отношениям, которые сложились в ходе контактов с американской стороной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы должны дальше идти этим путем", – сказал он и добавил, что мораторий на удары должен, безусловно, соблюдаться.

По словам Пескова, контакты между Россией и США продолжаются и идут интенсивно. Именно благодаря им удалось достаточно быстро согласовать перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме, уточнил он.

Ранее Кремль опубликовал перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме, который согласовали Москва и Вашингтон по итогам переговоров в Эр-Рияде Саудовской Аравии 24 марта.

В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции. Кроме того, запрет на удары распространяется на вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.