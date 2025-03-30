МИД РФ объяснил механизм создания внешнего управления на Украине

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Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов объяснил механизм создания временных администраций по линии ООН в контексте предложения Владимира Путина о создании внешнего управления на Украине. Об этом он рассказал ТАСС.

Дипломат рассказал, что подобные прецеденты уже происходили в истории на затронутых конфликтами территориях. Тем не менее какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий, отметил Логвинов.

Во-первых, стороны конфликта должны были договориться о соответствующей передаче ООН полномочий. Последующие их действия могут являться предметом переговоров. Затем необходимо подать обращение к ООН с просьбой о создании временной международной администрации.

В письменном обращении могут содержаться согласованные общие параметры урегулирования. При этом, по словам Логвинова, максимальная детализация этих параметров зачастую обеспечивала оперативное рассмотрение вопроса в стенах Всемирной организации.

После этого Совет безопасности ООН (при поддержке членов СБ) поручает генсеку разработать конкретные модальности временной администрации. В установленный срок генеральный секретарь подготовит доклад по параметрам временной администрации. Наконец, Совбез рассмотрит этот документ и примет окончательное решение о создании внешнего управления.

Владимир Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране демократические выборы. По словам президента, подобные методы уже были использованы, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Путин подчеркнул, что такой шаг необходим для того, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым затем Москва будет начинать переговоры и подписывать легитимные документы.

В Белом доме, комментируя предложение президента РФ, заявили, что власти США исходят из того, что управление на Украине должно осуществляться согласно положениям ее конституции.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал действующие киевские власти легитимным правительством Украины. Он подчеркнул, что это необходимо уважать.