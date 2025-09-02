Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Западные страны являются специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. Такое мнение выразил Владимир Путин, говоря про обсуждения якобы планов России о нападении на Европу.

Президент на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что данная тема постоянно "нагнетается" на Западе. Однако, по его словам, "здравомыслящие люди" понимают, что эти обсуждения являются провокацией. Путин подчеркнул, что у России не было и не будет желания на кого-либо нападать.

Глава государства также обратил внимание на то, что с помощью Североатлантического альянса принималась попытка поглотить почти все постсоветское пространство. Поэтому Россия вынуждена реагировать на это, указал Путин. В этом, по его словам, и заключается проблема.

В свою очередь, Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО. Однако он подчеркнул, что Словакия готова сотрудничать с украинской стороной по вопросу вступления в Евросоюз. Кроме того, Фицо выразил готовность передать лидерам ЕС послание от России после встречи с Путиным.

"Я хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам в ЕС? Потому что то, что вы сделали в ходе встречи с президентом США, это – большой шаг вперед. <...> Господин президент, конечно, меня критикуют за то, что я здесь, в Пекине, за то, что мы встречаемся", – заявил Фицо.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовятся атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", которая была предложена бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем.

Таким образом журналисты объяснили воинственную риторику европейских генералов, призывающих противостоять "российской угрозе", а также стремительное подписание договоров между лидерами ЕС о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

До этого генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что Россия нападет на Альянс в течение следующих пяти лет.

