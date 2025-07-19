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Страны Евросоюза готовятся атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", которая была предложена еще бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится в статье издания L'Antidiplomatico.

Таким образом журналисты объяснили воинственную риторику европейских генералов, призывающих противостоять "российской угрозе", а также стремительное подписание договоров между лидерами ЕС о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Чтобы воплотить свои военные планы в жизнь, европейским странами и США нужны действующие власти Украины, использующие террористические методы и регулярно выполняющие приказы из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, говорится в статье.

В эту агрессивную антироссийскую риторику укладываются и обещания британского премьера Кира Стармера отправить на Украину европейский военный контингент для обеспечения якобы "сильной позиции Киева", а также желание стран НАТО закупать оружие для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

Также США продадут военное оборудование на миллиарды долларов, которое сначала поступит европейским странам, а позже союзники передадут вооружение напрямую Украине.

В Кремле заявили, что решение США, НАТО и Евросоюза продолжить военные поставки Украине воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию конфликта с РФ, а к продолжению боевых действий.