Телеканал RT Balkan на сербском начал вещание

Фото: телеграм-канал RT на Балканах

Информационный телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке. В эфире будут транслироваться новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы, сообщает RT.

Новостной студийный комплекс телеканала расположен в Белграде. Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила весь коллектив канала с началом вещания. Она выразила надежду, что ожидания зрителей не будут обмануты.

RT Balkan доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской, а также онлайн. Телеканал будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения.

Флагманским шоу канала станет программа-интервью Relativizacija ("Релятивизация"). Его ведущей будет известная сербская журналистка, экс-глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович.

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич отметила, что проект собрал команду из опытных и молодых журналистов, которые "отказываются подчиняться западной гегемонии". Она выразила гордость за то, что работа будет вестись в единственной стране Европы, где еще существует свобода слова. Милинчич поблагодарила сербских и российских политиков, которые, по ее словам, сделали это возможным вопреки огромному давлению со стороны западных стран.

Мультимедийный портал RT Balkan был запущен в 2022 году онлайн и в соцсетях, став популярным источником информации для сербской аудитории. За прошлый год видеоматериалы RT Balkan собрали в соцсетях 150 миллионов просмотров, а в 2024-м их количество выросло вдвое.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила журналистов с началом вещания RT на сербском языке. Она пожелала коллективу успеха, интересных проектов и откровенных собеседников.

Тем временем телеграм-канал РИА Новости заблокирован в некоторых европейских странах. Посмотреть его невозможно в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке открыть ленту публикаций появляется надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство.

Аналогичные ограничения коснулись и телеграм-канала газеты "Известия", RT, "Российской газеты", Первого канала и НТВ. При попытке зайти в телеграм-канал "России 1" в Европе всплывает фраза о том, что ресурс был заблокирован по причине нарушения им местного законодательства.