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Свободы слова на Западе точно нет, и события последних нескольких лет это показали, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, самые уважаемые издания публикуют огромное количество заказных материалов и фейков.

"Конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно", – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин назвал расистским стереотип о существовании развитого мира в лице "цивилизованного Запада" и варварстве других народов. Глава государства подчеркнул, что неравноправие всегда ведет к плохим последствиям.

Путин также сообщил, что РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Он подчеркнул, что так будет всегда. Кроме того, по словам Путина, Россия борется за свою свободу, права и суверенитет, а также за свободу большинства государств, и видит в этом свою миссию.