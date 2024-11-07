Путин считает расистской идеологией стереотип о "цивилизованном Западе"

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Владимир Путин назвал расистским стереотип о существовании развитого мира в лице "цивилизованного Запада" и варварстве других народов. Об этом президент заявил, выступая на пленарной сессии "Валдая".

Глава государства подчеркнул, что неравноправие всегда ведет к плохим последствиям.

"За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие клише, стереотипы, своего рода иерархия: есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары", – подчеркнул российский лидер.

По словам президента, дело таких народов – слушать то, что им говорят, и действовать по указанию тех, кто якобы находится выше в цивилизационной иерархии. Путин подчеркнул, что является оболочкой для колониального подхода и использования мирового большинства.

Между тем в ходе своего выступления Путин заявил, что РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Он подчеркнул, что так будет всегда. По словам лидера страны, Россия никогда не является инициатором использования силы. Но РФ может принимать все меры для своей защиты.

Кроме того, по словам Путина, Россия борется за свою свободу, права и суверенитет, а также за свободу большинства государств, и видит в этом свою миссию.

Помимо этого, президент отметил, что западные государства совершили попытку нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики. Но это никому не удалось, подчеркнул президент.

