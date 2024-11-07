Путин заявил, что РФ не воспринимает Запад как врага с позиции "мы или они"

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Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ подчеркнул, что в отличие от своих оппонентов, России не продвигает в своей политике принципы "мы или они" или" кто не с нами, тот против нас". По его словам, Россия также не говорит "никогда".

Путин также заявил, что Россия не намерена никого учить и навязывать свое мировоззрение. Глава государства добавил, что ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может.

"И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит наконец в фазу подлинного созидания. Дай бог, чтобы это произошло как можно скорее", – заключил Путин.

Между тем Путин заявлял, что общество сейчас живет в эпоху кардинальных и революционных перемен. По его словам, на глазах общества образовывается совершенно другое мировое устройство.

По его словам, динамика международных процессов построена таким образом, что будущие 20 лет истории человечества могут быть сложнее, чем завершившиеся. Путин пояснил, что в мире идет не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов.

