Песков считает, что будущий президент России будет таким же, как Путин

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Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос участника Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, так или иначе, выбор – за народом.

"В любом случае – такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам", – добавил Песков.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал в Москве 4 ноября и завершится 6 ноября. В центре внимания участников и лекторов марафона – обсуждение вызовов, которые стоят перед Россией, включая развитие искусственного интеллекта, космонавтику, вопросы агропромышленного комплекса, экологический транспорт, молодежную культуру, инвестиции и многое другое.

В ходе своего выступления на марафоне Песков также заявлял, что эпоха перемен в мире займет десятилетия. Он подчеркивал, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен". По его словам, России, как и каждому человеку индивидуально, "нужно достойно пройти через это время".