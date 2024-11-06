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Глава российского Минфина Антон Силуанов призвал молодых людей попробовать себя на фондовом рынке и подумать о программе долгосрочных сбережений. Об этом он заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Силуанов считает, что молодежи "будет очень интересно". Она начнет изучать те сектора экономики, в которые будет вкладывать.

"Я вас уверяю, у вас будет другое мировоззрение о том, что такое эффективно, а что неэффективное, почему этот сектор растет, а тот – нет", – цитирует его ТАСС.

Также глава Минфина рассказал о программе долгосрочных сбережений. С одной стороны, это будет молодым людям на пользу, с другой – это создает основу и базу независимой финансовой системы. Хранящиеся деньги направляют на рынок и работают на тех, кто их вложил.

"Сейчас такое время, что можно хорошо зарабатывать на этом", – подчеркнул Силуанов и отметил, что программа долгосрочных сбережений позволит скопить на квартиру или "неплохое приданное".

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действовать в России с 1 января. Она позволяет россиянам в простой и удобной форме копить деньги для получения в будущем дополнительного дохода или создания так называемой подушки безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Как рассказывал ранее Силуанов, объем вложений в ПДС достиг 80 миллиардов рублей. Россия стартовала с нуля, люди вложили свои ресурсы, и уже сейчас удалось добиться таких цифр, объяснил он.

Между тем Владимир Путин сообщил, что увеличение частных инвестиций в России связано с осознанием граждан того, что деньги надежнее вкладывать внутри страны. Об этом говорит ситуация, сложившаяся за последние два года, добавил президент.