Путин заявил о росте частных инвестиций в РФ

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Увеличение частных инвестиций в РФ связано с осознанием граждан того, что денежные средства надежнее вкладывать внутри страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

"Видимо, приходит осознание того, что лучше все "заносить в дом". Я имею в виду рост частных инвестиций. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит", – подчеркнул президент РФ.

В июне в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений россиян с 3 до 10 лет.

Между тем с 1 января этого года была запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. Кроме того, на них можно получить налоговый вычет.