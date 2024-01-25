Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 25 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в Москве и Подмосковье в четверг, 25 января. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а в области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве и области выросли за сутки 24 января на 2–4 сантиметра, что в 1,5 раза больше установленной нормы.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель, а в выходные ожидается рост атмосферного давления.



Сугробы в Москве достигли почти полуметра в высоту