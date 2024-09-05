Новости регионов: Нальчик затопили залповые ливни

Нальчик ушел под воду после залпового ливня. Из-за удара стихии некоторые районы города оказались под водой, и жителям пришлось буквально вплавь добираться домой. Осадки сопровождались ураганным ветром, который валил деревья и обрывал линии электропередачи. Несколько районов города оказались без света. Последствия стихии в данный момент ликвидируют сотрудники МЧС. Они вытаскивают затонувшие машины, убирают ветки и проверяют канализационные люки, которые могло смыть потоками воды.

Тем временем на Камчатке задержали троих мужчин, которых подозревают в групповом покушении на двойное убийство. По данным следствия, они напали и жестоко избили двух местных жителей. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые остановили нападавших.

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