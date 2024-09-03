03 сентября, 12:30Общество
Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
В Москве собирают гуманитарную помощь для пострадавших жителей Курской области. Принести необходимые вещи можно в 14 штабов "Москва помогает" и на 27 площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
За время приема гумпомощи москвичи принесли почти 200 тысяч различных товаров, а участие в сборе приняли более трех тысяч горожан и представителей столичных организаций. Все собранное ежедневно отправляется в распределительные пункты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.