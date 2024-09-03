Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Москве собирают гуманитарную помощь для пострадавших жителей Курской области. Принести необходимые вещи можно в 14 штабов "Москва помогает" и на 27 площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

За время приема гумпомощи москвичи принесли почти 200 тысяч различных товаров, а участие в сборе приняли более трех тысяч горожан и представителей столичных организаций. Все собранное ежедневно отправляется в распределительные пункты.

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