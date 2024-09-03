Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в Кабардино-Балкарии

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Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" после массового отравления в Кабардино-Балкарии, передает пресс-служба СУ СК по республике.

По версии следствия, с конца августа 2024 года по настоящее время граждане обратились в медучреждения Баксана с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления. Госпитализированы 30 человек, из которых 27 несовершеннолетних. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования назначен анализ проб воды и проводятся опросы пострадавших. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления, добавили в ведомстве.

Ранее Минздрав республики сообщал о 70 горожанах, получающих стационарное лечение. В свою очередь, подросток 2008 года рождения, находившийся в реанимационном отделении, получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра и с положительной динамикой был переведен в отделение.

По словам специалистов, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

При этом прокуратура Кабардино-Балкарской республики говорила о 212 обратившихся к врачам пациентах, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей.

Правоохранители организовали проверку, в ходе которой дадут оценку исполнения законодательства в сфере водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.