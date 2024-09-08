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08 сентября, 19:30

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Чебуреки с крабом и креветками стали самым популярным блюдом на гастрофестивале в Москве

Чебуреки с крабом и креветками стали самым популярным блюдом на гастрофестивале в Москве

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Чебуреки с крабом и креветками стали самым популярным блюдом на гастрономическом фестивале, который проходил на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Их приобрели более 13 тысяч раз.

Отмечается, что для участия в кулинарном состязании было отобрано 40 гастрономических проектов. Блюда менялись раз в семь дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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